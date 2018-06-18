РИАМО – 18 июн. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителей министра науки и высшего образования, передает в понедельник Газета.ru.

«Назначить Трубникова Григория Владимировича первым заместителем министра науки и высшего образования Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа, опубликованном на сайте правительства.

Премьер также распорядился о назначении на должности заместителей Алексея Медведева, Александра Степанова и Сергея Кузьмина.

Медведев представил новый состав кабмина президенту России Владимиру Путину 18 мая, глава государства его утвердил. Вице-премьерами России были назначены Максим Акимов, Юрий Борисов, Ольга Голодец, Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Трутнев и Константин Чуйченко.