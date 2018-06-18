РИАМО - 18 июн. Московская область за май 2018 года заняла первую строчку медиарейтинга регионов России по реализации майских указов президента РФ Владимира Путина в экономике, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Медиалогия» подготовила медиарейтинг российских регионов за май текущего года по выполнению пакета указов, подписанных Путиным в мае 2012 года.

В пятерку регионов по реализации майских указов президента в сфере экономики вошли: Московская область, Тульская область, Иркутская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Свердловская область.

В топ-5 регионов страны по реализации майских указов Путина в социальной сфере вошли: Башкортостан, Воронежская область, Челябинская область, Московская область, Республика Саха (Якутия).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 45 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Рейтинг построен по российским СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майских указов Путина.