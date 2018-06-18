РИАМО - 18 июн. Сотрудники Госжилинспекции Московской области выявили почти 2 тысячи нарушений жилищного законодательства за три рабочих дня минувшей недели, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«С 13 по 15 июня 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 1797 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 171 предписание об их устранении и составлено 108 протоколов об административной ответственности», – сообщил руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 25 штрафов на общую сумму 650 тысяч рублей.

Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Мытищи. Здесь 11 административных дел за несоблюдение лицензионных требований и нарушение правил безопасного использования газового оборудования заведены в отношении АО «УК «ДомСервис», ЖСК «Спутник-17» и ЖСК «Спутник-2».

В Дмитровском городском округе нарушения правил содержания и ремонта жилых домов, законодательства об энергосбережении и безопасном пользовании газом обернулись семью протоколами на ООО «УК ЖКХ», ООО «Сириус-О», ООО «ГАЗНИСТРОЙ ЖИЛСЕРВИС» и ТСЖ «Подкова».

«В течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2057 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 176 домах. Наибольшее их количество - в городских округах Химки (25), Балашиха (23) и Мытищи (18)», - уточнил Соков.

Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 137 домах. Больше всего их на территории городских округов Дмитровский (22) и Балашиха (20), а также Пушкинского района (16).

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.