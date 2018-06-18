РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. С 11 по 17 июня жители более 200 частных домовладений городского округа Люберцы заключили договоры на вывоз мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по заключению договоров на вывоз мусора частными лицами. Из 8 042 частных домовладений горокруга договоры на вывоз мусора заключены у 2014 домов, что составляет 25%. В поселке за неделю 52 дома заключили договоры на вывоз мусора, теперь из 1 905 домовладений в 585 имеются договоры, что составляет 31%. В поселке Красково за неделю 38 домов заключили договоры на вывоз мусора, теперь из 1 217 домов 615 имеют договоры, это 51%. В поселке Малаховка 4 700 частных домовладений, за неделю 116 заключили договоры, теперь их всего 594 – это 13%», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что только в поселке Октябрьский у всех 220 домовладений заключены договоры на вывоз мусора.

«Ежедневно проводится проверка мусоровывозящих организаций, которые вывозят мусор с территории горокруга. За текущий период лимиты на вывоз мусора не превышены», – уточнил Ружицкий.

По его словам, за минувшую неделю выполнены работы по санитарной опиловке 48 и вырубке 14 деревьев. Ведется покос газонов на придомовых и городских территориях. На дворовых территориях силами УК проводится ямочный ремонт, за неделею устранено 62 ямы общей площадью 280 квадратных метров.

«За период с 8 по 14 июня сотрудники территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области за ненадлежащее состояние и содержание территорий вынесли 4 постановления на общую сумму 40 тысяч рублей. Внештатные сотрудники Госадмтехнадзора вынесли 6 постановлений на общую сумму 6 тысяч рублей за размещение транспортных средств в неустановленных для этих целей местах», – заключил Ружицкий.