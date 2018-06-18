РИАМО - 18 июн. Выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) в Подмосковье выросла в 2,5 раза в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы областной Главархитектуры.

«За первые шесть месяцев 2018 года для целей проектирования в Московской области подготовлено 4,5 тысячи градостроительных планов земельных участков, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко.

Также он отметил, что из числа выданных ГПЗУ больше половины получены для размещения объектов нежилого назначения. Наиболее востребованными стали объекты торгового назначения, для них подготовлено более 700 ГПЗУ общей площадью около 3,5 тысяч гектаров, на втором месте - промышленные объекты, для которых выдано более 600 ГПЗУ площадью 2,2 тысячи гектаров. В перспективе на зарезервированных в регионе территориях может появиться до 100 тысяч новых рабочих мест.

«Создание мест приложения труда – одна из ключевых задач для правительства Московской области. Важно, чтобы жители региона могли работать рядом с домом. С этой целью в Подмосковье создаются благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов. Перевод услуги по выдаче ГПЗУ в электронный вид оптимизировал ее сроки и позволил инвесторам экономить свое время», - отметил Гордиенко.

При получении градостроительного плана заявитель узнает о потенциале и планировочных ограничениях земельного участка. Кроме того, вместе с ГПЗУ предоставляется информация о технических условиях подключения к инженерным сетям.

Лидерами по количеству выданных ГПЗУ в период с января по июнь 2018 года стали Солнечногорский и Щелковский муниципальные районы, а также городские округа Домодедово, Истра и Мытищи.

С 2017 года выдача ГПЗУ осуществляется в электронном виде через личный кабинет на портале государственных услуг Московской области: https://uslugi.mosreg.ru/. Срок оказания услуги составляет 20 рабочих дней.