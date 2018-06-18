РИАМО - 18 июн. Таганский суд Москвы заключил под стражу до 16 августа таксиста, который сбил пешеходов на улице Ильинка, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Суд арестовал обвиняемого Анарбека уулу Чынгыза до 16 августа», - сказал собеседник агентства.

Авария с участием автомобиля такси произошла вечером 16 июня на улице Ильинка в Москве. При наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан – две гражданки Мексики, одна – Украины. В настоящее время в больницах остаются трое пострадавших, остальных медики выписали.

Задержанным водителем такси оказался 28-летний уроженец Киргизии. По факту ДТП возбудили дело по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».