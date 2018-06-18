РИАМО - 18 июн. Самый длинный световой день в году и самая короткая ночь ожидают москвичей 21 июня, в этот день в 13:07 наступит летнее солнцестояние, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира. В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии – зима. При этом в Северном полушарии будет наблюдаться самый длинный световой день и самая короткая ночь – на широте Москвы продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты», – говорится в сообщении.

В день летнего солнцестояния Солнце поднимется на наибольшую высоту над горизонтом в Северном полушарии. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет находится на данной высоте, поэтому эти дни называют стояниями Солнца. Затем оно начнет опускаться к югу и световой день начнет уменьшаться.

На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. Большинство храмовых сооружений ориентированы именно на восход Солнца в день летнего солнцестояния.