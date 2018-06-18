РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В городском округе Люберцы участились кражи чугунных батарей из подъездов, управляющая компания АО «Люберецкий городской жилищный трест» просит жителей сообщать о таких случаях, сообщается на официальной странице АО «ЛГЖТ» в Instagram.

«Уважаемые жители! Не оставайтесь равнодушными! Если вы услышали или увидели злоумышленников в подъезде дома, обязательно сообщите об этом по телефону 112 или в ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы бесплатно с любых телефонов: 8(800)301-44-33, а также *5-105», – отмечается в сообщении.

Сотрудники УК стали фиксировать кражи чугунных батарей из многоквартирных домов.

«На фотографии попытка украсть отопительный прибор из дома по адресу: Люберцы, улица Новая, дом №10. Этажом выше батарею все же смогли оторвать и унести. Нанесен серьезный ущерб отопительной системе всего многоквартирного дома, который мы сейчас устраняем», – поясняется в сообщении.