РИАМО - 18 июн. Сервис «Яндекс.Такси» окажет финансовую помощь людям, пострадавшим в ДТП с автомобилем такси на улице Ильинка в Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы компании.

«Насколько нам известно, таксопарк «Чекпоинт», чей водитель обвиняется в наезде на пешеходов, готов компенсировать лечение пострадавших. Мы приняли решение также оказать финансовую помощь, сейчас связываемся с ними, чтобы выяснить все необходимые детали», - сказал собеседник агентства.

Авария с участием автомобиля такси произошла вечером 16 июня на улице Ильинка в Москве. При наезде машины на группу пешеходов травмы получили восемь человек, из них трое иностранцев: две гражданки Мексики и одна гражданка Украины. В настоящее время в больницах остаются трое пострадавших.

Водителя такси задержали, им оказался 28-летний уроженец Киргизии. Он является работником таксопарка «Чекпоинт», который сотрудничал с «Яндекс.Такси». После происшествия сервис приостановил сотрудничество с «Чекпоинтом».

По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.