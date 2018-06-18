РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Терапевт Мария Аввакумова из Балашихи стала победителем 16-го областного конкурса «Лучший врач Московской области», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Врач Балашихинской городской больницы имени Анатолия Дегонского Мария Аввакумова признана лучшим терапевтом по итогам 16-го областного конкурса «Лучший врач Московской области». Награждение медработников прошло в доме правительства Московской области», – говорится в сообщении.

Награждение состоялось в рамках праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня.

«Я давно знала про этот конкурс, но участвовала впервые. Отправила научную работу, которую готовила для повышения категории, но даже не надеялась, что она победит. Но мою работу отобрали, и я стала лучшим терапевтом Московской области. Мне очень приятно», – сказала Аввакумова.

Также по итогам конкурса награды удостоился еще один врач из Балашихи. Лучшим кардиологом Подмосковья стала врач Балашихинской городской больницы имени Анатолия Дегонского Оксана Шабанова.

В текущем году в конкурсных мероприятиях приняли участие более 170 специалистов. В номинации «Лучший педиатр» победила врач Дубненской городской больницы Алена Леонова, «Лучшим хирургом» стал сосудистый хирург Коломенской ЦРБ Андрей Егоров, «Лучшей медицинской сестрой» признана работница оториноларингологического отделения Солнечногорской ЦРБ Елена Кривошеева.