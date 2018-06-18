РИАМО - 18 июн. «Яндекс.Такси» предложил крупным онлайн-сервисам и диспетчерским службам обмен данными о заказах для контроля работы водителей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы компании.

«Для того, чтобы контролировать, сколько времени совокупно провел за рулем водитель крупные онлайн-сервисы и диспетчерские службы должны начать обмен данными о выполненных заказах. Только сопоставив такие данные можно будет сказать, сколько водитель был за рулем, а сколько отдыхал. Со своей стороны, мы готовы открыть данные и участвовать в обмене такой информацией. Надеемся, что другие сервисы присоединятся к этой инициативе», - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что алгоритмы работы отключают водителей от заказов «Яндекс.Такси», когда они слишком долго на линии. Однако таксопарки как правило сотрудничают сразу с несколькими сервисами заказа поездок.

Авария с участием автомобиля такси произошла вечером 16 июня на улице Ильинка в Москве. При наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан – две гражданки Мексики, одна – Украины. В настоящее время в больницах остаются трое пострадавших, остальных медики выписали.

Задержанным водителем такси оказался 28-летний уроженец Киргизии. По факту ДТП возбудили дело по статье УК «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».