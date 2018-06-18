РИАМО - 18 июн. В подмосковном Наро-Фоминском городском округе отметили столетие 15-го гвардейского ордена Ленина краснознаменного Шавлинского мотострелкового полка, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«За свою столетнюю историю 15-й мотострелковый полк прошел трудный и славный путь. Достаточно сказать, что только за период Великой Отечественной войны четверо его военнослужащих были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Полк принимал участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков России, Украины, Латвии. Всего в полку более 600 человек награждены орденами и медалями, из них более 250 - Орденом мужества», – отмечается в материале.

В честь юбилейной даты в расположении части состоялись праздничные мероприятия, в которых приняли участие командование и личный состав полка, ветераны, а также руководители Наро-Фоминского городского округа и территориального управления Калининец, представители общественности.

«Хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и успехов в боевой подготовке. Для нас большая честь, что Таманская дивизия и входящий в ее состав 15-й мотострелковый полк расположены на нашей территории», - сказал на празднике глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

В рамках празднования юбилея 15-го мотострелкового полка состоялись открытие мемориала павшим воинам, закладка «капсулы времени» с посланием потомкам, награждение военнослужащих, торжественный парад и показательные выступления. Глава городского округа вручил представителям части памятные подарки.