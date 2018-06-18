РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В Подольске в понедельник стартовал фестиваль ГТО «Эстафета муниципалитета» среди сотрудников структурных подразделений администрации округа, всего в сдаче нормативов приняли участие около 70 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» один из организаторов мероприятия.

«Сегодня (18 июня – ред.) в Подольске стартовал фестиваль ГТО под названием «Эстафета муниципалитета», в котором приняли участие сотрудники структурных подразделений администрации округа. Мероприятие будет проходить ежедневно на трех площадках до 13 июля. В рамках мероприятия сотрудники администрации и структурных подразделений смогут попробовать сдать упрощенные нормативы ГТО, а также проверить свои силы и возможности», – сказал организатор.

Он отметил, что в первый день фестиваля нормативы сдали порядка 70 человек. Тестирование будет проводиться в трех центрах для сдачи ГТО, которые расположены по следующим адресам: улица Гайдара, дом 11А; стадион «Труд» по улице Клемента Готвальда, дом №4; микрорайон Климовск, улица Спортивный проезд, дом №4.