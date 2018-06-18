РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В одном из дворов на Быковской улице в Подольске в текущем году могут появиться две детские игровые площадки по программе комплексного благоустройства и по инициативе депутата Мособлдумы Павла Максимовича, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В понедельник в культурно-досуговом центре «Молодежный» Подольска состоялся ежеквартальный форум «Управдом». В мероприятии приняли участие директор МБУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Илья Скоморохов, представители Госжилинспекции Московской области, ООО «МосОблЕИРЦ», совета депутатов округа. В ходе мероприятия жители задавали вопросы, касающиеся ЖКХ и благоустройства. В частности, одна из жительниц поинтересовалась планами по установке детской площадки во дворе дома №7 на Быковской улице.

«По данному адресу запланировано проведение работ в рамках комплексного благоустройства, в частности планируется установить и детскую игровую площадку. Данный вопрос мы возьмем под свой контроль», - сказал Скоморохов.

Зампред комитета по ЖКХ и благоустройству, начальник отдела благоустройства администрации Владимир Полинский отметил, что по данному адресу запланирована установка сразу двух детских площадок, одна будет установлена по программе комплексного благоустройства, а вторая - по инициативе депутата Мособлдумы Павла Максимовича. Помимо этого, в 2017 году во дворе была установлена и спортивная площадка.

Всего встреча с жителями горокруга длилась несколько часов. Всего было задано представителям администрации, управляющих компаний и других ведомств несколько десятков вопросов, большая часть которых была занесена в протокол мероприятия.