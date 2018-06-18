РИАМО - 18 июн. Энергетики ПАО «МОЭСК» начали реконструкцию высоковольтной линии «Серпухов – Заповедник» на юге Подмосковья, объект располагается в Серпуховском районе, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Задача модернизации линии электропередачи необходима для усиления транзита с подстанции «Ока» до Каширской ГРЭС для повышения надежности электроснабжения и качества передаваемой электроэнергии потребителям городов Серпухов, Пущино и Кашира», – говорится в сообщении.

В рамках реконструкции запланирован демонтаж участка протяженностью 8,2 километра с последующей установкой анкерно-угловых и промежуточных многогранных высоковольтных опор, а также заменой провода на аналогичный, но в 1,5 раза большего сечения. Планируемый срок окончания работ – декабрь 2018 год.

Министр энергетики региона Леонид Неганов отметил, что модернизация линии электропередачи повысит качество и надежность электроснабжения потребителей Серпуховского района и городского округа Кашира.