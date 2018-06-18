РИАМО - 18 июн. Объем вкладов населения в банках России за май снизился на 0,3%, до 26,7 триллиона рублей, сообщает в понедельник Газета.ru.

«В пассивах кредитных организаций объем депозитов и средств на счетах организаций за месяц вырос на 0,4%, до 25,4 триллиона рублей. В мае наблюдался незначительный отток вкладов населения — на 0,3%, до 26,7 триллиона рублей», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что российские банки в мае сократили кредитование компаний на 0,7%, розничное кредитование они увеличили на 2%.

Ранее на сайте издания сообщалось, что прибыль российских банков в период с января по май текущего года снизилась на 19,3% и составила 527 миллиардов рублей.