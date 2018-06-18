РИАМО – 18 июн. Рост ВВП России в первом квартале текущего года составил 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Газета.ru.

«Объем ВВП России за первый квартал 2018 года составил в текущих ценах 22 239,4 млрд рублей. Индекс его физического объема относительно первого квартала 2017 года составил 101,3%, относительно четвертого квартала 2017 года – 84,3%», – заявили в ведомстве.

Индекс-дефлятор ВВП за первый квартал текущего года по отношению к ценам первого квартала 2017 года составил 106,8%.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Евразийский банк развития (ЕАБР) понизил прогноз по росту ВВП России до 1,8%.