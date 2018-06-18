РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. Временно исполняющий обязанности главы подмосковных Котельников Андрей Булгаков в понедельник на личном приеме поручил осмотреть квартиру женщины, которая пожаловалась ему на плесень в квартире, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Булгаков провел личный прием жителей. К нему обратилась жительница дома №1 на 3-ем Покровском проезде, которая попросила пресечь бездействие управляющей компании «Котельники». По ее словам, они плохо промазали шов дома, из-за чего на стене образовалась плесень.

«Нужно провести визуальный осмотр по поводу грибка. Если не сделают, то наложить штраф в 250 тысяч рублей, если плесень образовалась из-за недоделок управляющей компании», – сказал Булгаков.

По словам директора УК «Котельники» Андрея Белова, плесень образуется из-за того, что квартиру заливают соседи сверху. Он подчеркнул, что не согласен с тем, что УК виновата.