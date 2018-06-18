РИАМО – 18 июн. Розничные цены на бензин в период с 4 по 9 июня выросли в России до 43,48 рубля за литр, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Среднероссийские розничные цены на бензин в период с 4 по 9 июня выросли на 5 копеек, до 43,48 рубля за литр. Средние потребительские цены на бензин Аи-92 выросли на 6 копеек, до 41,74 рубля, Аи-95 — на 5 копеек, до 44,69 рубля, на Аи-98 — на 3 копейки, до 49,74 рубля», - говорится в сообщении.

Среднероссийские розничные цены на дизельное топливо увеличились на 2 копейки и составили 44,44 рубля.

Ранее директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов сообщил, что ведомство не видит необходимости в новом снижении акцизов на нефтепродукты.

Рост цен на бензин до 100 рублей за литр в России исключен >>