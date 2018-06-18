РИАМО - 18 июн. Двоих футбольных болельщиков из Великобритании, следовавших поездом Москва – Волгоград, привлекли к административной ответственности за хулиганство и появление в общественном месте в пьяном виде, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Семнадцатого июня в дежурную часть Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что подданный Великобритании, имеющий действительный паспорт болельщика, в пути следования пассажирского поезда сообщением Москва – Волгоград в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло входной двери вагона и получил резаную травму правой руки», - говорится в сообщении.

Наряд скорой помощи доставил пострадавшего в железнодорожную больницу города Ельца, где мужчине оказали квалифицированную медицинскую помощь. От госпитализации иностранец отказался.

«В момент стоянки пассажирского поезда на станции «Елец» другой английский болельщик, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, узнав о госпитализации своего знакомого, решил выйти из поезда. Соотечественники пытались остановить его, в результате чего между ними произошел конфликт», - добавляется в материале.

На замечания сопровождавшего поезд сотрудника полиции иностранец не реагировал, законным требованиям прекратить хулиганские действия не подчинился. Тогда подданного Великобритании доставили в дежурную часть для разбирательства.

В отношении обоих иностранцев возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.21 КоАП РФ - появление в общественных местах в состоянии опьянения. Кроме того, в отношении гражданина, не подчинившегося законным требованиям полицейского, возбуждено административное дело по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ - мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.