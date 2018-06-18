РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июн. Сотрудники парка поймали и усыпили лося, который гулял по улицам Королева, его отвезли обратно в лес, сообщил «РИАМО в Королеве» очевидец.

Лось гулял по городу с вечера 17 июня. Пользователи соцсетей выкладывали видео, как гость из Лосиного острова прогуливался по проезду Макаренко, заходил во дворы. Животное увидели днем в понедельник в парке «Костино».

«Приехали сотрудники парка «Лосиный остров», усыпили его и забрали обратно в лес. Я сам на Мичурина живу и один раз видел, как к нам во двор лось приходил. Тогда мы вызывали спасателей, и они сиренами его обратно в лес загоняли. Впервые вижу, чтобы лось прогуливался практически в центре города», – сказал очевидец.

Жители города часто сами прикармливают лосей, которые выходят из леса в поисках корма. Но делать этого специалисты не рекомендуют, лоси от хлеба гибнут. При встрече с сохатым лучше немедленно связаться с «Лосиным островом» по телефону: 8(499)268-60-16 – специалисты подробно расскажут, что делать. Если животному или людям будет что-то угрожать, то из парка приедет специальная егерская служба, которая заберет лося с улиц города.