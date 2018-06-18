РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 июн. Глава городского округа Домодедово Александр Двойных совместно с депутатом Мособлдумы Олегом Жолобовым навестили троих подростков, попавших в ДТП на Каширском шоссе, они находятся в травматологическом отделении городской больницы, сообщается в группе «Единая Россия Домодедово» в соцсети в «ВКонтакте».

Дорожный инцидент произошел на пересечении Каширского шоссе и Кутузовского проезда в Домодедове. Автомобиль на большой скорости выскочил на пешеходную часть и раскидал в разные стороны молодых людей, которые ожидали зеленого сигнала светофора. Главный врач больницы Андрей Осипов и специалист-травмотолог Беслан Жемухов отметили бойцовские качества ребят и их оптимизм.

«Ребята поправляются, они уже могут передвигаться при помощи костылей, на следующей неделе готовятся к выписке домой. Со стороны больницы сделаны все необходимые медицинские мероприятия, но подросткам предстоит еще двухмесячный период реабилитации. Уверен, что здоровью ребят уже ничего не угрожает, с ними их родители и высококвалифицированные врачи и весь медицинский персонал», – сказал Жолобов.