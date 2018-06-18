РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 июн. Депутат Мособлдумы Вячеслав Крымов оценил качество дорожных работ на трех улицах в Домодедове, проводимая инспекция стала частью партийного проекта «Городская среда», сообщается на странице «Единая Россия Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Крымов провел мониторинг дорожного ремонта и работ по благоустройству территорий, которые ведутся на Каширском шоссе, улицах Советской и Лунной. После завершения ремонтных работ помощник депутата Каринэ Богомолова и генеральный директор компании «ЗеленСтройСервис», выполняющей работы по благоустройству города, Аршак Давтян посетили объекты, на которых ранее побывал депутат.

«Так на перекрестке Советской улицы и Каширского шоссе отремонтированы пешеходные зоны, установлены бордюры. Асфальт уложен таким образом, что в дождливое время на нем не скапливается вода. Это обеспечивает комфортное передвижение пешеходов. В этом доме живут понимающие люди: чтобы успеть выполнить все работы, пока позволяет погода, строители работали и по вечерам. Сегодня жители этого дома благодарят нашу компанию за благоустройство их придомовой территории», – сказал Давтян.

Здесь же в микрорайоне Центральный на улице Советская проведена вертикальная планировка газонов.

Кроме того, на протяжении всего Каширского шоссе на дорожные ограждения компания «ЗеленСтройСервис» установила вазоны с петуньей и здесь же в районе парка «Елочки» полным ходом идет замена дорожных бордюров.