РИАМО - 18 июн. Культурно-досуговый центр в столичном районе Бирюлево Западное может появиться благодаря инвестору, застройщиков определит открытый аукцион, запланированный на 27 июля 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«В настоящее время на участке расположены старые «Бирюлевские бани», построенные еще в 1960-х годах и нефункционирующие в течение длительного времени. Степень износа зданий составляет 59% по данным БТИ на 2017 год», – говорится в сообщении.

На недавнем обсуждении с жителями Бирюлева Западного вопросов строительства и реконструкции районных объектов мэр Сергей Собянин отметил социальную значимость объекта. После публичных слушаний и голосований из старинных бань решено создать районный досуговый центр.

Девелоперам предлагают построить культурно-досуговый центр на месте нежилого двухэтажного здания площадью 1,9 тысячи квадратных метров, одноэтажного здания площадью 2,9 тысячи квадратных метров и прилегающего земельного участка площадью 3,3 тысячи квадратных метров. К зданиям подключены все инженерные коммуникации.

По мнению эксперта, управляющего партнера компании Praedium Александра Ошурко, досуговый центр с предприятиями торговли является востребованным форматом в спальных районах.

«Локальные торговые и досуговые центры достаточно популярны и у инвесторов, и у конечных пользователей. При определенных вложениях этот объект может получить наряду с досуговым центром притяжения еще и торговую функцию, однако необходимо четко проанализировать потенциал района, а учитывая, что жители сами голосовали за досуговый центр и ждут его – из здания может получиться нечто интересное», – отметил Ошурко.

Объект расположен по адресу: Булатниковский проезд, владение 10А, строение 1, 2. Участок находится в пешей доступности от станции «Бирюлево-Товарное» и в 10 минутах езды от метро «Улица Академика Янгеля».