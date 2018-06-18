РИАМО - 18 июн. В День памяти и скорби Музей Победы в 00:00 на ступенях учреждения будет дан старт всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной началу Великой Отечественной войны, говорится в сообщении информационного центра Музея Победы.

«Волонтеры Победы в знак памяти о каждом дне войны зажгут 1 418 свечей от Вечного огня. В исполнении Евгения Кунгурова прозвучит песня «Журавли» композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова», – говорится в сообщении.

Затем состоится минута молчания. С помощью технологии видеомэппинг, 1 418 свечей зажжется на фасаде музея.

Свечи памяти в 00:00 по местному времени зажгут также все музеи, входящие в масштабный проект «Территория Победы».

День памяти и скорби – памятная дата, установленная указом президента России от 8 июня 1996 года. Отмечается ежегодно 22 июня в России, Белоруссии и на Украине, в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны.