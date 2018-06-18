РИАМО - 18 июн. В женской исправительной колонии в подмосковном Можайске в настоящий момент живут 46 детей, женщины-заключенные часто звонят уполномоченному по правам человека в Московской области, сообщила РИАМО в понедельник сама Екатерина Семенова.

«Женщины, мамы обращаются ко мне. Но там далеко не каждая (мать - ред.) проявляет материнские чувства к ребенку. В основном обращаются для того, чтобы мы нашли родственников, и они на какое-то время могли забрать детей из учреждения. Но с этим вопросом обращаются не только женщины, но и органы ФСИН, чтобы мы могли разыскать, оказать содействие и поддержку», – сказала Семенова.

Она добавила, что в настоящий момент в ИК-5 в Можайске в настоящий момент живут 46 детей.

«Все они до 3 лет, грудничков немного, меньше десяти», – добавила омбудсмен.