РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. Временно исполняющий обязанности главы подмосковных Котельников Андрей Булгаков поможет молодой маме с оформлением малыша в детский сад, об этом он сообщил в понедельник на личном приеме жителей.

В понедельник врио главы Котельников провел личный прием жителей. К нему обратилась молодая девушка Анна, которая попросила помочь устроить ребенка в детский сад, чтобы она смогла заняться поиском работы. Проблема в том, что ребенку 2 года исполнится только 9 сентября.

«Нужно до 1 сентября запустить детский сад «Маргаритка». Можно написать заявление туда. Если вам туда неудобно, то можно дождаться августа, когда будут не востребованы путевки (в детсад – ред.). Мы будем доукомплектовывать ясельные группы», – сказал Булгаков.

Он добавил, что в детском саду «Семицветик» работают четыре ясельные группы. Их посещают более 70 детей в возрасте от 2 до 3 лет.

«Я уверен, что некоторые родители откажутся, и мы сможем вас записать. Сейчас вы на очереди в детсад седьмая», – заключил Булгаков.