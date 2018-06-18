РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В городском округе Люберцы за минувшую неделю подрядные организации устранили порядка 750 аварийных ям на муниципальных и региональных дорогах, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Ведется ремонт аварийных ям горячим асфальтом. На минувшей неделе на дороге Хлыстово-Мотяково-Новый Милет заделали 62 квадратных метра, это 38 ям. На муниципальных дорогах устранено 712 ям, для этих целей израсходовано 86 тонн асфальта», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что проведены работы по ремонту дорог на улице Школьная, Мичурина и Герцена в Малаховке, улица Заречная в деревне Марусино. В настоящий момент в работе находятся 4 дороги, которые планируется отремонтировать до середины текущей недели.

«За год были проводены работы по уменьшению пробок на дорогах и снижению аварийности. Проведено уширение на Зенинском шоссе, на автодороге Москва-Егорьевск-Тума-Касимов, что привело к исключению автомобильных заторов. Была проведена установка пешеходных ограждений, дополнительных Г-образных опор со светофорами типа Т7, что позволило устранить и снизить травматизм и гибель людей на 40%», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что это особенно касается поселка Томилино, где на пересечении улицы Гоголя и 2-го километра дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов был исключен наземный пешеходный переход. Теперь жители пользуются подземным переходом, он оснащен спусками для малоподвижных групп населения.

«За год провели установку столбов освещения на аварийных участках на дороге Москва-Егорьевск-Тума-Касимов на 7-ом и 9-ом километрах и на дороге Хлыстово-Мотяково-Новый Милет – с 6 по 8 километр. Это снизило аварийность данных участков. На дороге Хлыстово-Мотяково-Новый Милет были проведены работы по поднятию дорожного покрытия, это привело к устранению подтопления», – пояснил Ружицкий.

По его словам, за год в городском округе Люберцы отремонтировали более 50% муниципальных дорог.

«Сотрудники ГИБДД за минувшую неделю выявили 532 нарушения ПДД, эвакуировали 72 транспортных средства, выписали штрафов на сумму 641 тысяча рублей», – заключил Ружицкий.