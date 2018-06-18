РИАМО - 18 июн. В Подмосковье работают над созданием социального кодекса, который будет направлен на борьбу с дискриминацией инвалидов, сирот и многодетных, он может появиться уже в 2019 году, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«Мы приходим к тому, что в Подмосковье пора разработать социальный кодекс, и мы занимаемся этим процессом. Привлекаем профильные министерства, которые должны в этом участвовать. В первую очередь, мы опираемся на точку зрения наших граждан – общество инвалидов», – сказала Семенова.

Она уточнила, что на разработку документа потребуется около полутора лет.

«Кодекс будет согласовывать местные и региональные уровни. Он прежде всего направлен на то, чтобы все категории людей не испытывали дискриминации – многодетные семьи, инвалиды, дети-сироты. Пока это еще на этапе формирования концепции самого кодекса. Первые наши встречи за круглыми столами состоятся уже в сентябре. Документ будет сопряжен с бюджетом, потребуется полтора года», – подчеркнула омбудсмен.