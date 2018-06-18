РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 июн. В подмосковном Дзержинском активно благоустраивают территорию возле Гремячевского родника, в понедельник там разметили дорожки, сообщается в Instagram -аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Идет процесс благоустройства территории, прилегающей к Гремячевскому роднику. Еще вчера здесь были кучи песка, уже сегодня (18 июня – ред.) их разровняли, наметили месторасположения будущих дорожек», – говорится в сообщении.

В ближайшее время дорожки и газоны будут обрамлены бордюрным камнем.

Ранее, 12 мая, на территории будущего парка у Гремячевского родника на акции «Лес Победы» посадили деревья.