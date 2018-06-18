РИАМО - 18 июн. В Подмосковье до конца текущего года для маломобильных граждан сделают более удобными более 600 подъездов в рамках программы «Доступная среда», сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

«До конца 2018 года планируется создать необходимую инфраструктуру по программе «Доступная среда» в 657 подъездах, 221 дворах, 113 социальных объектах, 484 объектах дорожной инфраструктуры, 180 объектах торговли и общественного питания. Это в рамках пилотного проекта в четырех муниципалитетах: в Люберцах, Раменском, Одинцове, Сергиевом Посаде. Там сосредоточено до 20% инвалидов Московской области», - сказала Семенова.

Она добавила, что в настоящий момент в Московской области проживает около 500 тысяч инвалидов, в том числе 11 тысяч инвалидов по зрению, 25 тысяч с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

До конца текущего года в Подмосковье планируют отремонтировать не менее 30 тысяч подъездов. К 1 июня в регионе отремонтировали уже 5 тысяч подъездов. Лидерами по реализации программы «Мой подъезд» являются городские округа Луховицы, Павловский Посад, Красногорск, Люберцы, Балашиха, Королев, Мытищи, Кашира, Реутов, Лыткарино. В этих муниципальных образованиях по итогам первых 5 месяцев 2018 года работы ведутся с опережением графика.