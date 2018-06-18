РИАМО - 18 июн. В Москве после затопления частично возобновил работу Дом педагогической книги, осенью планируется полное открытие магазина, сообщила РИАМО в понедельник руководитель сети книжных магазинов «Московский дом книги», в состав которого входит Дом педкниги, Надежда Михайлова.

«Сегодня (в понедельник – ред.) Дом педагогической книги частично возобновил работу после затопления, произошедшего 6 июня в результате тушения пожара на крыше соседнего строения. Сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы, подсчитываются размеры ущерба», – сказала Михайлова.

По ее словам, осенью магазин планирует открыться полностью и порадовать своих покупателей обновленным интерьером и, возможно, новым форматом магазина.

Пожар в административно-жилом здании по адресу: Большая Дмитровка, 7/5, строение 1 произошел 6 июня. У здания загорелась кровля. Пожар был ликвидирован на площади в 130 метров. Сведений о пострадавших не поступало.