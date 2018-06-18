РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 18 июн. В парке культуры и отдыха «Елочки» в Домодедове 30 июня состоится парад колясок, сообщается в официальной группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Тридцатого июня в 12:00 в парке «Елочки» состоится «Парад колясок». Все участники будут награждены подарками от парка. Вы получите приятные воспоминания и отличные эмоции», – говорится в сообщении.

Участникам парада предстоит сделать оригинальную коляску и рассказать историю ее создания. Все желающие смогут предварительно зарегистрироваться по телефону: 8(916)119-56-09.