РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Глава Балашихи Сергей Юров во время выездного совещания поручил ускорить строительство здания пристройки к школе №2 на улице Кудаковского, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Строительство пристройки к школе №2 на улице Кудаковского началось осенью 2017 года в рамках программы по развитию образования, проводимой по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На работы выделено более 200 миллионов рублей из бюджетов Московской области и Балашихи. Пристройка рассчитана на 300 школьников.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева на территории нашего города мы ведем строительство новых школ, а также пристроек к уже существующим школам. В прошлом году (2017 – ред.) мы приступили к строительству пристройки к школе №2 на улице Кудаковского. Сегодня у нас есть претензии к строителям по срокам производства работ. Подрядная организация должна ускорить темпы строительных работ, чтобы 1 сентября дети начали заниматься в новых классах», – сказал Юров.

Он отметил, что подрядная организация должна увеличить количество строителей, работающих на площадке. По словам главного инженера подрядной организации «Скопа» Павла Комарова, количество рабочих будет увеличено с 70 до 200 человек.

«Мы приступаем к облицовке фасада здания, ведутся внутренние отделочные работы, приступаем к благоустройству территории. К 1 сентября строительство пристройки к школе №2 мы полностью завершим», – добавил Комаров.

В школе №2 на улице Кудаковского в Балашихе в две смены обучаются 1 126 человек. С введением здания пристройки 1 сентября вторая смена будет ликвидирована.

С 2013 года в Балашихе по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Образование Подмосковья» было построено 11 школ, в которых могут обучаться более 7,5 тысяч детей. В 2018 году будут открыты еще две новые школы: на 550 мест в микрорайоне 1 мая и на 795 мест в микрорайоне Центр-2. Кроме того, в Балашихе проектируются еще восемь школ.