РИАМО - 18 июн. В Подмосковье планируется закупить около 500 кабин для голосования, рассчитанных на слабовидящих и слабослышащих избирателей, сообщила в понедельник на пресс-конференции в РИАМО уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Выборы высших должностных лиц субъектов Российской Федерации пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года в 22 регионах.

«Мы закупили 10 кабин для слабовидящих и слабослышащих - уникальное приспособление, чтобы человек самостоятельно мог проголосовать, чувствовать себя полноценно. Конечно, кабин нужно больше. Предварительный подсчет - не менее 500 кабин еще нужно закупить», - сказала Семенова.

Она добавила, что в Подмосковье наибольшее количество избирательных участков оборудованы средствами для маломобильных граждан.