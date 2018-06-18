Как обменять жилье по соцнайму семьям с детьми в Подмосковье

1

В Московской области семья с несовершеннолетними детьми может обменять социальное жилье, в котором проживает по договору социального найма. Для этого нужно получить письменное согласие не только наймодателя, но и всех членов семьи, согласно статьям 72 − 74 Жилищного кодекса РФ.

Письменное согласие должны дать, в том числе, члены семьи, которые временно отсутствуют. Это необходимо, чтобы не допустить нарушения прав какой-либо из сторон обмена, особенно несовершеннолетних детей.

Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, в которых проживают дети, предоставляется Министерством образования Московской области в течение 14 рабочих дней.

Как согласовать перепланировку в квартире >>