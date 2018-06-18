Как обменять жилье по соцнайму семьям с детьми в Подмосковье

Согласие наймодателя и семьи
В Московской области семья с несовершеннолетними детьми может обменять социальное жилье, в котором проживает по договору социального найма. Для этого нужно получить письменное согласие не только наймодателя, но и всех членов семьи, согласно статьям 72 − 74 Жилищного кодекса РФ.
Письменное согласие должны дать, в том числе, члены семьи, которые временно отсутствуют. Это необходимо, чтобы не допустить нарушения прав какой-либо из сторон обмена, особенно несовершеннолетних детей.
Выдача согласия на обмен жилыми помещениями, в которых проживают дети, предоставляется Министерством образования Московской области в течение 14 рабочих дней.
Разрешение органов опеки
Предварительно семьям с несовершеннолетними детьми нужно обратиться в муниципальный орган опеки и попечительства за согласием на обмен. Оно будет выдано в том случае, если сотрудники органов опеки не выявят ущемления прав несовершеннолетних.
Согласие органов опеки предоставляется родителям или законным представителям несовершеннолетних граждан. Кроме того, за получением согласия могут обратиться достигшие возраста 14 лет несовершеннолетние граждане, действующие с письменного согласия своих законных представителей.
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Какие документы потребуются
Нанимателю необходимо представить в МФЦ следующие документы:
- заявление на обмен жилого помещения (форму можно скачать на региональном портале государственных услуг);
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
- свидетельство о рождении;
- доверенность;
- договор об обмене жилых помещений по договору социального найма, в котором должно содержаться согласие на осуществление обмена всех членов семьи, в том числе и отсутствующих на данный момент;
- документы, на основании которых заявитель пользуется жилым помещением.
В числе дополнительных документов заявитель может представить выписку из домовой книги и выписку из финансово-лицевого счета.
Причины для отказа
Нанимателю могут не выдать согласие на обмен жилья, предоставленного по договору социального найма, на следующих основаниях:
- информация в его документах противоречит данным, полученным из находящихся в ведении органов власти документов;
- обязательные поля в заявлении заполнены некорректно;
- в документах и заявлении содержатся противоречивые сведения;
- планируемый обмен жилыми помещениями нарушает права несовершеннолетних членов семьи;
- представленные документы не соответствуют по форме и содержанию требованиям российского законодательства;
- заявитель представил неполный комплект документов;
- оригиналы документов не совпадают с электронными образами бумаг, представленных через портал госуслуг Подмосковья;
- в документах содержатся незаверенные подчистки и исправления;
- заявитель или его представитель при обращении за услугой не предъявил удостоверяющий личность документ;
- заявление на предоставление услуги подал человек, не имеющий соответствующих полномочий.
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Где обжаловать отказ
Если заявитель получил мотивированный отказ и не согласен с этим, он вправе подать жалобу в Министерство образования Московской области или его территориально-структурное подразделение, а также в региональное Министерство государственного управления, информационных технологий и связи.
Основаниями для жалобы являются:
- нарушение срока регистрации заявления заявителя (представителя заявителя) о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя (представителя заявителя) документов, не предусмотренных для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов у заявителя (представителя заявителя), если основания отказа не предусмотрены;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены;
- требование с заявителя (представителя заявителя) при предоставлении государственной услуги платы платы;
- отказ должностного лица ТСП в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
При этом жалобу можно подать как на бумажном носителе, так и в электронном виде.
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