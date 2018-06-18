РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. Более 230 обращений от жителей поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Котельников с 11 по 17 июня, сообщил в понедельник на оперативном совещании руководитель оперативной службы-112 МКУ «ЕДДС Котельники» Роман Медведев.

«За прошедшую неделю, с 11 по 17 июня, в службу поступило 238 звонков, из них вызовов в пожарную службу – 3, в полицию – 24, в ГИБДД – 3», – сказал Медведев.

Он отметил, что жители Котельников 59 раз вызывали скорую помощь через ЕДДС. В психологическую службу было 2 обращения.