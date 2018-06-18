РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 18 июн. Глава Жуковского Андрей Войтюк поздравил социальных работников городского округа с профессиональным праздником, он вручил им почетные грамоты.

«Сегодня за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником – Днем социального работника – почетными грамотами наградили Наталью Васильевну Соколову, Татьяну Викторовну Филимонову и Марину Николаевну Матюхину», – говорится в сообщении.

День социального работника отмечается в России ежегодно 8 июня, начиная с 2000 года.