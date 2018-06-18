РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Власти Подольска планируют отремонтировать хоккейную площадку на улице 8 Марта, где провалился грунт и образовалась яма, сообщил во время форума «Управдом» председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Илья Скоморохов.

В понедельник в культурно-досуговом центре «Молодежный» Подольска состоялся ежеквартальный форум «Управдом». В мероприятии приняли участие директор МБУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов, представители Государственной жилищной инспекции Московской области, ООО «МосОблЕИРЦ», совета депутатов округа. В ходе мероприятия житель обратился с просьбой отремонтировать хоккейную площадку на улице 8 Марта, где из-за провалившегося грунта образовалась яма.

«На данную хоккейную площадку мы выезжали. Были даны указания заделать обраховавшуюся яму. Помимо этого, сообщаю, что будет произведен и ремонт данной площадки. Сейчас проводится заключение договора по обследованию основания, для того чтобы определить объем необходимых работ», – сказал Скоморохов.

Кроме того, в ходе форума участникам рассказали об изменениях в законодательстве о вывозе мусора, а также об изменениях тарифов оплаты жилищно-коммунальных услуг.