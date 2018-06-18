РИАМО - 18 июн. Проверка не подтвердила факт различия цен в англоязычном и русском вариантах меню в одном из московских ресторанов, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что из-за чемпионата мира по футболу FIFA 2018 один из ресторанов недалеко от станции метро «Спортивная» работает с двумя меню – на русском и английском языке, причем во втором случае установлены цены в два раза выше.

«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве в связи с информацией в СМИ о фактах различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню в одном из ресторанов Москвы проведены проверки в ресторанах города, в том числе в ресторанах и кафе в районе станции метро «Спортивная». В ходе проверок фактов завышенных цен в англоязычном варианте меню в сравнении с меню на русском языке не установлено», - говорится в сообщении.

Ведомство выявило, что в англоязычном и русскоязычном меню указаны одни и те же цены в рублях.

Управление Роспотребнадзора по городу Москве также напомнило, что в связи с проведением ЧМ-2018 в ведомстве работает единый информационный центр. По 15 августа по телефону 8-800-555-49-43 в круглосуточном режиме можно получить консультации по вопросам ценообразования на гостиничные номера, продажи товаров с символикой мундиаля и другим. Специалисты готовы оказать консультативную помощь на русском, английском и китайском языках.

Матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. ЧМ-2018 завершится 15 июля.