РИАМО - 18 июн. В рамках акции «Линия памяти 2018» на Крымской набережной в парке «Музеон» зажгут свыше 1,4 тысячи свечей в честь Дня памяти и скорби, сообщил журналистам в понедельник руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«В день памяти и скорби в Москве ежегодно проходит акция «Линия памяти». На территории Крымской набережной парка «Музеон» выставят 1418 свечей – по количеству дней войны. Каждая свеча имеет свою дату, люди приходят к конкретным датам, которые связаны с судьбами их семей и зажигают свечу», – сказал Кибовский.

Акция начнется в 18:00 21 июня и завершится в 23:30 22 июня. Также участников акции ждет культурная программа: запланирован показ картины «Собибор» и общение с творческой группой фильма. Также ожидаются театральные программы «Жди меня, и я вернусь» и «У войны не женское лицо».

Принять участие в акции может каждый. Волонтеры на набережной помогут найти свечу, символизирующую конкретный день войны, связанный с семейной историей, и зажечь огонь памяти.