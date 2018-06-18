РИАМО - 18 июн. Нетрезвого мужчину, который стал тонуть во время купания на озере Школьное, спасли в Зеленограде, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Спасатели станции «Пансионат» подняли с поверхности воды мужчину 1983 года рождения, который тонул в 10 метрах от берега и 150 метрах от ПСС. Мужчина отдыхал на берегу с друзьями и пошел купаться в алкогольном опьянении», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что реанимационные действия пострадавшему не понадобились. Мужчину передали полиции.