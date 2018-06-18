РИАМО – 18 июн. Основатель Мособлбанка, предприниматель Анджей Мальчевский скончался в больнице при колонии, где отбывал четырехлетний срок за мошенничество, передает Федеральное агентство новостей.

«Мальчевский отбывал наказание в ИК №1 в Рязани. Он умер в больнице при колонии от заболевания. В настоящее время устанавливается точная причина смерти, вскрытие еще не проводилось», – говорится в сообщении.

Адвокат Андрей Соломенный отметил, что со стороны Мальчевского не было никаких жалоб на условия содержания.

Мальчевский был приговорен к четырем годам колонии в 2016 году. Бизнесмена признали виновным в хищении примерно 70 миллиардов рублей из активов своей кредитной организации.