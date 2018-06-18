РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Жительница Люберец обратилась к главе горокруга Владимиру Ружицкому с просьбой ликвидировать подтопление во дворе дома №26 по улице Попова, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий провел традиционный личный прием граждан. Во время личной встрече инвалид-колясочник 1 группы через Skype попросила главу посодействовать и ликвидировать периодические подтопления во дворе дома №26 по улице Попова, также она попросила спилить три тополя, которые закрывают ее окна.

«Я дал поручение директору АО «ЛГЖТ» решить ваши вопросы. Ваша управляющая компания проведет работы по устранению подтоплений и спилит тополя. С вами свяжется сам директор компании Мамед Азизов», – сказал Ружицкий.

Он поблагодарил жительницу за звонок и неравнодушие к городу.