РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 18 июн. В подмосковном Жуковском 24 июня пройдет ЖукYOGAфест, приуроченный к Международному дню йоги, сообщается в официальном Instagram-аккаунте главы городского округа Андрея Войтюка.

В нынешнем году фестиваль в Жуковском проходит в третий раз, но уже в городском парке.

«Уважаемые жуковчане! 24 июня в 10:30 в городском парке стартует третий ЖукYOGAфест, приуроченный к Международному дню йоги», – говорится в сообщении.

В программе мероприятия – женская йога, хатха-йога, крия-йога, йогатерапия. Посетителям парка в этот день расскажут об истории йоги, о психологии пищевого поведения. Желающие во время мастер-класса также могут научиться делать росписи хной (мехенди).

На мероприятии проведут много занятий и семинаров для юного поколения. В зоне для детей, которая будет располагаться справа от основной сцены, проведут занятия для детей от 1 года вместе с мамами, игровую гимнастику, детскую йогу в гамаках.

Международный день йоги отмечается ежегодно 21 июня, начиная с 2015 года. Целью праздника является информирование общественности о преимуществах занятия йогой.