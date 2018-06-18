РИАМО - 18 июн. В Москве в понедельник зафиксировали самую высокую температуру с начала лета, воздух прогрелся до 27,7 градуса, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«Сегодня в Москве по данным на 16:00 зафиксировано 27,7 градуса. В июне таких температур еще не было», - сказала Макарова.

Она напомнила, что самым теплым днем с начала года стало 2 мая - в этот день температура воздуха достигла плюс 27,9 градуса.