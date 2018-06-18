РИАМО - 18 июн. Бани Московской области поддержали чемпионат мира по футболу FIFA 2018 открытием спортбаров для болельщиков, а также разнообразными акциями, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«В Реутовских банях (Реутов, улица Победы, 16), на втором этаже открылся современный спортбар, где каждую кабинку для отдыха оборудовали большим телевизором, а также телефоном, по которому можно сделать заказ, не вставая из-за стола», – сказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

Подобные зоны организовали в крупнейшем банно-оздоровительный комплексе региона – «Банях Алексеева» в Подольске (улица Генерала Смирнова, 1).

«Там посетители могут отдохнуть и насладиться просмотром игры в ресторане или на летней веранде. Для гостей организована интерактивная «Карта чемпионата» и представлено расписание ближайших матчей», – отметил министр.

В городских округах Рошаль (улица Советская, дом 20 «Крестовские бани») и Дзержинский (улица Овиновка, 46В) посетители банных комплексов могут насладиться игрой, закусками и прохладительными напитками сразу после парной.

«Для гостей бани в Реутове была разработана специальная акция: посмотри 2-часовой футбольный матч в бане и получи 500 рублей на меню спортбара и покупку сопутствующих товаров для бани (веники, тапочки, шампуни и другое)», – сообщил Посаженников.

Министр напомнил, что бани в Подольске, Рошале и Дзержинском уже включены в губернаторскую программу «100 Бань Подмосковья». Это помогло установить на объектах программы льготного тарифа для отдельных категорий граждан, а также увеличить обеспеченность жителей региона банными услугами. Кроме того, участие в программе позволяет привлечь инвестиционные средства в развитие сектора банных услуг – только в Подольске инвестиции превысили 500 миллионов рублей.