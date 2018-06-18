РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. На пляже Кореневского карьера в Люберцах 24 июня пройдет турнир по пляжному волейболу, заявки на участие в турнире все еще принимаются, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Двадцать четвертого июня в 11:00 на пляжной зоне карьера Коренева состоится турнир городского округа Люберцы по пляжному волейболу (европляж). Подать заявки можно вообще до 10:00 24 июня», – сказал Ружицкий.

В каждой команде будет по четыре человека. Участвовать смогут все желающие. Прием заявок проходит по телефону: 8(495)503-42-32 или на месте проведения за час до начала старта игр.