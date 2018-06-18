РИАМО – 18 июн. Юристы мессенджера Telegram обратились с второй жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), первая была зарегистрирована 21 мая, передает РИА Новости.

«Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ – теперь на решение властей России о блокировке мессенджера», – сообщил адвокат Павел Чиков.

Чиков подчеркнул, что из-за ограничения доступа к Telegram пользователи могут потерять источник уникальной информации, а также лишиться возможности свободно коммуницировать.

По словам адвоката, действия властей, связанные с ограничением доступа к мессенджеру, уже привели к блокировке сотен посторонних интернет-ресурсов, а также перебоям в работе интернет-сервисов.

Кроме этого, представители Telegram обращают внимание на то, что кроме обмена сообщениями, мессенджер предоставляет возможность вести каналы, которые являются «одним из немногих независимых и свободных источников распространения информации и обмена мнениями по общественно-политическим вопросам».

По словам Чикова, Telegram намерен в ближайшее время подать кассационную жалобу на решение о блокировке в президиум Московского городского суда.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. С 16 апреля началась блокировка сервиса на территории России, однако добиться полного прекращения его работы на данный момент Роскомнадзор не смог.