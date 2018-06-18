РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 июн. Педиатры в Королеве провели урок здоровья, в ходе которого врачи рассказали детсадовцам об укреплении иммунитета, сообщается в аккаунте Королевской городской больницы в Instagram.

Мероприятие прошло в детском саду №23 «Чебурашка».

«Врачи-педиатры рассказали ребятам, как сохранить здоровье и укрепить иммунитет. Воспитанники детского садика, в свою очередь, поздравили своих врачей и медицинских сестер с прошедшим Днем медицинского работника», – говорится в сообщении.

День медицинского работника отмечается ежегодно в третье воскресенье июня в соответствии с указом президиума Верховного совета СССР. В текущем году День медицинского работника отметили 17 июня.